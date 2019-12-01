Ataque aéreo de Rusia a estación de tren en Ucrania deja decenas de heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2025 a las 15:07:52

Sumi, Ucrania, a 4 de octubre 2025.- Rusia lanzó dos drones en contra de una estación de tren y dejó a decenas de personas heridas, en la comunidad de Shostka, en la región ucraniana de Sumi, según denunció la Administración Regional Militar y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky.

"El enemigo golpeó deliberadamente la infraestructura civil, impactando un tren de pasajeros que cubría la ruta entre Shostka y Kiev", señalaron las autoridades en Telegram.

Por su parte, el mandatario ucraniano calificó de “salvaje” el bombardeo ruso que dejó por lo menos 30 heridos.

"Los rusos no podían ignorar que estaban atacando a civiles. Y esto es terror que el mundo no debe ignorar. Cada día Rusia quita vidas. Y solo la fuerza puede hacer que se detengan", insistió el jefe de Estado en su cuenta oficial de X.

Según el jefe de la Administración Militar Regional, Oleg Grigórov, en el momento del ataque había decenas de personas en el lugar y después de la primera explosión un dron sobrevoló la estación, lo que ralentizó las labores de rescate.

Momentos después cayó un segundo artefacto no tripulado.

Se dio a conocer que ocho heridos fueron trasladados a centros médicos; uno se encuentra en cuidados intensivos en estado grave.

Entre los heridos hay tres niños de 8, 11 y 14 años. El mayor, un niño, se encuentra en estado de moderada gravedad, detalló Grigórov.