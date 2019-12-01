Ataca Rusia fábrica estadounidense en Ucrania; Trump dice no estar contento

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 15:54:58

Washington, Estados Unidos, a 22 de agosto de 2025.- Tras el bombardeo ruso, el cual casi acabó con un complejo industrial estadounidense en Mukachevo, al oeste de Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su molestia ante esta guerra que lleva más de tres años y medio.

Fue desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde periodistas preguntaron qué opinaba sobre el ataque que ocurrió el jueves, a lo que el mandatario estadounidense respondió “no estoy contento con eso”.

“No estoy contento con nada que tenga que ver con esa guerra", aseveró.

Asimismo, Rusia lanzó alrededor de 574 drones y 40 misiles contra Ucrania durante el jueves, siendo este el mayor ataque durante semanas.

Ante esta situación, el líder republicano, dijo que daría dos semanas para decidir sobre los esfuerzos de paz en Ucrania.

“Será una decisión muy importante, y serán sanciones, aranceles masivos o ambos, o no haremos nada y diremos: 'Es su lucha'", indicó.

De acuerdo a declaraciones de Trump, le gustaría juntar en una misma mesa al presidente ruso, Vladimir Putin, y al líder ucraniano, Volodimir, Zelenski, pero es algo que ve un poco complicado.

“Veremos si Putin y Zelenski van a trabajar juntos. Ya saben, es un poco como el aceite y el vinagre. No se llevan muy bien, por razones obvias".