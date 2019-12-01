Ataca el Comando Sur de Estados Unidos otra embarcación en el océano Pacífico; una persona logró sobrevivir

Washington, Estados Unidos, a 23 de enero de 2026.- El Ejército de Estados Unidos informó este viernes que llevó a cabo un ataque contra una embarcación en el océano Pacífico, la cual presuntamente era utilizada para el tráfico de drogas. Se trata del primer operativo de este tipo del que se tiene conocimiento desde la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a inicios de este mes.

A través de redes sociales, el Comando Sur señaló que el navío estaba “involucrado en actividades de narcotráfico” y detalló que la acción dejó como saldo dos personas fallecidas y un sobreviviente.

Asimismo, indicó que se dio aviso a la Guardia Costera para activar un operativo de búsqueda y rescate en apoyo a la persona que logró sobrevivir.

En el material audiovisual difundido junto al comunicado se observa una lancha desplazándose sobre el mar antes de ser alcanzada por una explosión. Tras la operación en la que Maduro fue detenido y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico, las fuerzas estadounidenses habían concentrado sus acciones en la incautación de buques petroleros vinculados con Venezuela.

Cabe recordar que los últimos ataques contra este tipo de embarcaciones ocurrieron a finales de diciembre, cuando el Ejército estadounidense reportó la destrucción de cinco lanchas en un lapso de dos días, con un saldo de ocho personas muertas, mientras que otras se arrojaron al mar. Posteriormente, la Guardia Costera dio por concluidas las labores de búsqueda.