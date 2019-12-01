Así fue la secuencia de la detención de Nicolás Maduro en su territorio por parte de Estados Unidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Enero de 2026 a las 07:47:36

Caracas, Venezuela, 4 de enero del 2025.- La madrugada del sábado 3 de enero de 2026 marcó el inicio de una operación sin precedentes en la que, de acuerdo con la información difundida, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue capturado en Caracas y trasladado bajo custodia de autoridades estadounidenses hasta una prisión federal en Nueva York.

Según el relato, el operativo comenzó en las primeras horas del día, cuando más de 150 aeronaves de Estados Unidos despegaron desde al menos 20 bases terrestres y marítimas rumbo a Venezuela, aprovechando la visibilidad que ofrecía la luna llena.

Las fuerzas estadounidenses arribaron al complejo donde se encontraba Maduro alrededor de las 2:01 horas locales, sin que el mandatario ni su esposa, Cilia Flores, lograran resguardarse en un área de seguridad blindada dentro del inmueble.

De acuerdo con declaraciones atribuidas al expresidente Donald Trump, el sitio contaba con puertas de acero y un “espacio seguro” reforzado, pero el operativo se ejecutó con tal rapidez que no fue necesario utilizar herramientas para forzar el acceso.

Maduro y su esposa habrían sido detenidos en el lugar y trasladados en helicóptero hacia el buque anfibio USS Iwo Jima, desde donde se organizó su salida del territorio venezolano.

Tras permanecer a bordo de la embarcación, el traslado continuó por vía aérea hacia Estados Unidos. Medios locales en Puerto Rico reportaron que la aeronave que transportaba a Maduro realizó una escala de emergencia en una base militar de la isla debido a un supuesto problema médico, el cual fue atendido sin mayores complicaciones, permitiendo que el vuelo continuara su trayecto.

El arribo a territorio estadounidense se habría concretado en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, en el norte del estado de Nueva York, procedente de un avión militar Boeing 757 que, previamente, lo trasladó desde Guantánamo, Cuba.

En ese punto, Maduro fue recibido por un amplio despliegue de agentes federales, entre ellos elementos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de la Agencia Antidrogas (DEA).

Posteriormente, esposado y bajo temperaturas cercanas a los dos grados centígrados bajo cero, el mandatario venezolano fue trasladado en helicóptero hasta Manhattan.

La aeronave aterrizó en un helipuerto ubicado a orillas del río Hudson, cerca de la calle 31, donde una caravana de vehículos oficiales lo escoltó hasta una instalación federal vinculada a la DEA para su procesamiento inicial.

Parte de esta secuencia quedó registrada en un video difundido por la cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca en la red social X.

En las imágenes, Maduro aparece con sudadera negra y capucha, caminando por un pasillo con alfombra azul con la leyenda “DEA NYD”, mientras es escoltado por agentes federales.

En un momento, incluso se le observa aparentemente desear “Feliz Año Nuevo” a una persona fuera de cuadro.

Finalmente, el presidente venezolano fue trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, la prisión federal donde permanecerá recluido mientras enfrenta un proceso penal en Estados Unidos.

Se prevé que en los próximos días comparezca ante un juez federal en Manhattan, en el marco de las acusaciones presentadas desde 2020 por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas automáticas.

Mientras tanto, en Nueva York se registraron manifestaciones divididas: algunos ciudadanos celebraron la detención del líder venezolano, mientras otros exigieron paz y respeto para Venezuela, en un episodio que ya es considerado uno de los más impactantes en la historia reciente de la política internacional.