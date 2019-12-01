Asegura Zelenski que están a un 10% de concretar un posible acuerdo de paz con Rusia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Enero de 2026 a las 08:02:36

Kiev, Ucrania, a 1 de enero de 2025.- El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó que su país se encuentra cerca de concretar un posible acuerdo de paz con Rusia, aunque advirtió que todavía falta resolver el punto más determinante del proceso y subrayó que no aceptará un pacto que beneficie a Moscú.

Durante su mensaje de Nochevieja, el mandatario señaló que Ucrania busca el fin del conflicto, pero dejó claro que no está dispuesta a lograrlo “a cualquier precio”. Enfatizó que cualquier entendimiento debe contemplar garantías de seguridad firmes, con el objetivo de evitar una nueva agresión rusa en el futuro.

"El acuerdo de paz está listo en un 90%, queda un 10%. Y eso es mucho más que solo números", expresó Zelenski en el video difundido a través de su cuenta de Telegram.

"Ese es el 10 por ciento que determinará el destino de la paz, el destino de Ucrania y Europa", añadió.

En este contexto, Estados Unidos ha intentado impulsar un acuerdo que considere las posturas tanto de Kiev como de Moscú; sin embargo, no se han registrado avances sustanciales en el tema más sensible: la definición territorial.

El presidente ruso, Vladimir Putin, busca que el pacto incluya el control total de la región ucraniana del Donbás. No obstante, Zelenski advirtió en su mensaje que, incluso si Ucrania cediera ese territorio, no confía en que Rusia se limite únicamente a esa zona.