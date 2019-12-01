Asegura Trump que tiene derecho a buscar tercer mandato; considera que le hicieron trampa en 2020

Asegura Trump que tiene derecho a buscar tercer mandato; considera que le hicieron trampa en 2020
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 13:52:33
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Des Moines, Iowa, Estados Unidos, a 23 de octubre 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que “tiene derecho” a buscar un tercer mandato porque, según su consideración, le hicieron “trampa” en las elecciones presidenciales del 2020, las cuales perdió contra Joe Biden.

Igualmente, durante un mitin en el estado de Iowa, el mandatario estadounidense aseveró que ha ganado la Presidencia en tres ocasiones.

“Nos hicieron trampa en la segunda, porque la gané tres veces, así que creo que tengo derecho a presentarme otra vez”, dijo el líder republicano ante simpatizantes.

Cabe señalar que el jefe de Estado ha comentado en múltiples ocasiones que tal vez buscará la reelección de nueva cuenta, a pesar de que la Constitución de EEUU lo prohíbe.

Además, ha sostenido repetidamente que hubo fraude electoral en los comicios de 2020, pese a que las impugnaciones judiciales no lograron demostrar irregularidades generalizadas que alteraran el resultado.

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