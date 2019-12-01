Asegura Trump que su política arancelaria sirve para "traer paz al mundo"

Asegura Trump que su política arancelaria sirve para "traer paz al mundo"
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 10:17:55
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington D. C., Estados Unidos, a 9 de octubre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que su política arancelaria “ha traído paz al mundo”.

"Tener la capacidad de gestionar el comercio y usar los aranceles para dejar claro mi punto de vista ha traído paz al mundo. Los aranceles han traído paz al mundo", reiteró el mandatario estadounidense en entrevista para la cadena Fox News.

En dicho encuentro, el líder republicano fue cuestionado sobre sus “esfuerzos de paz”, y su relación con los países árabes, a lo que contestó: “He hecho siete acuerdos de paz” en países que llevaban décadas de guerra.

"No solo aquí, sino con muchos otros acuerdos. He hecho siete acuerdos de paz, en los que los países habían estado peleando, en muchos casos, 30 o 31 años, 135 o 137 años, y en los que millones de personas han sido asesinadas. Logré la paz, y lo hice, no en todos los casos, pero probablemente en al menos cinco de los siete que hemos hecho hasta ahora, a través del comercio", añadió el jefe de Estado.

El presidente Trump afirma que ha puesto fin a siete conflictos internacionales: Camboya-Tailandia, Kosovo-Serbia, República Democrática del Congo-Ruanda, Pakistán-India, Israel-Irán, Egipto-Etiopía y Armenia-Azerbaiyán.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se registra incendio en planta de Kimberly Clark de Morelia, Michoacán
Al menos 2 heridos en accidente vial en Lázaro Cárdenas, Michoacán
Vuelca remolque en la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo
Aparatoso choque contra objeto fijo en avenida Candiles , en Corregidora, Querétaro
Más información de la categoria
Pipa de Pemex pierde el control y se estrella contra muro de contención en la CDMX; derramó combustible
Aparecen cartulinas acusando colusión entre criminales y autoridades en Ario, Michoacán
Claudia Sheinbaum prevé recaudación histórica de impuestos al cierre del 2025
Es colombiano el presunto extorsionador de limoneros que además reclutaba y entrenaba en manejo de explosivos en Michoacán: Van más de 60 extranjeros detenidos en 2025
Comentarios