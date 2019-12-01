Asegura Trump que su política arancelaria sirve para "traer paz al mundo"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 10:17:55

Washington D. C., Estados Unidos, a 9 de octubre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que su política arancelaria “ha traído paz al mundo”.

"Tener la capacidad de gestionar el comercio y usar los aranceles para dejar claro mi punto de vista ha traído paz al mundo. Los aranceles han traído paz al mundo", reiteró el mandatario estadounidense en entrevista para la cadena Fox News.

En dicho encuentro, el líder republicano fue cuestionado sobre sus “esfuerzos de paz”, y su relación con los países árabes, a lo que contestó: “He hecho siete acuerdos de paz” en países que llevaban décadas de guerra.

"No solo aquí, sino con muchos otros acuerdos. He hecho siete acuerdos de paz, en los que los países habían estado peleando, en muchos casos, 30 o 31 años, 135 o 137 años, y en los que millones de personas han sido asesinadas. Logré la paz, y lo hice, no en todos los casos, pero probablemente en al menos cinco de los siete que hemos hecho hasta ahora, a través del comercio", añadió el jefe de Estado.

El presidente Trump afirma que ha puesto fin a siete conflictos internacionales: Camboya-Tailandia, Kosovo-Serbia, República Democrática del Congo-Ruanda, Pakistán-India, Israel-Irán, Egipto-Etiopía y Armenia-Azerbaiyán.