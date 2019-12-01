Asegura Trump que no está obligado a informarle al Congreso de EU sobre ataques contra Venezuela

Asegura Trump que no está obligado a informarle al Congreso de EU sobre ataques contra Venezuela
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 21:29:11
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington, Estados Unidos, a 18 de diciembre de 2025.- El presidente Donald Trump, indicó que no se siente obligado a informarle al Congreso de Estados Unidos sobre posibles ataques contra Venezuela.

El mandatario estadounidense respondió a un periodista, después de que le cuestionara si tenía pensado solicitar el visto bueno de los legisladores para realizar ataques terrestres contra Venezuela

“No me importaría pero no tengo por qué decírselo. Está comprobado, pero no me molestaría en absoluto", expresó Trump.

Cabe resaltar que el líder republicano ya ha mencionado en varias ocasiones que lanzaría ataques en contra de Venezuela, con la finalidad de acabar con los carteles de droga.

E incluso, desde el pasado 2 de septiembre, el ejército de Estados Unidos comenzó una campaña de ataques en contra de embarcaciones, a las que acusa de llevar drogar en el Caribe y el Pacífico, cuya cifra de víctimas mortales es de alrededor de 99 personas sin vida.

Según datos de la Constitución estadounidense, aunque el presidente es el comandante en jefe de las fuerzas armadas, solo el Congreso tiene la autoridad para declarar formalmente la guerra.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Recapturan a líder de brazo armado de Jalisco, protagonista en la lucha por Michoacán y ligado al homicidio del exgobernador Aristóteles Sandoval
Choque en la Morelia-Maravatío deja una mujer sin vida y un herido
Vinculan a proceso a presunto responsable del secuestro agravado de Maritza y sus dos hijas en Uruapan, Michoacán
Ataque armado en cruce de Los Fresnos deja dos personas sin vida en Irapuato, Guanajuato
Más información de la categoria
Recapturan a líder de brazo armado de Jalisco, protagonista en la lucha por Michoacán y ligado al homicidio del exgobernador Aristóteles Sandoval
MIchoacán bajo asedio: Caen 5 personas, aseguran explosivos y un centenar de cartuchos en despliegue federal
FGR rompe pacto y va por todo contra Raúl Rocha: El dueño de Miss Universo pasa de colaborador a acusado en trama delictiva multimillonaria
Firme, la coordinación con Harfuch en materia de persecución del delito: Torres Piña
Comentarios