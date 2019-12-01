Asegura Trump que no está obligado a informarle al Congreso de EU sobre ataques contra Venezuela

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 21:29:11

Washington, Estados Unidos, a 18 de diciembre de 2025.- El presidente Donald Trump, indicó que no se siente obligado a informarle al Congreso de Estados Unidos sobre posibles ataques contra Venezuela.

El mandatario estadounidense respondió a un periodista, después de que le cuestionara si tenía pensado solicitar el visto bueno de los legisladores para realizar ataques terrestres contra Venezuela

“No me importaría pero no tengo por qué decírselo. Está comprobado, pero no me molestaría en absoluto", expresó Trump.

Cabe resaltar que el líder republicano ya ha mencionado en varias ocasiones que lanzaría ataques en contra de Venezuela, con la finalidad de acabar con los carteles de droga.

E incluso, desde el pasado 2 de septiembre, el ejército de Estados Unidos comenzó una campaña de ataques en contra de embarcaciones, a las que acusa de llevar drogar en el Caribe y el Pacífico, cuya cifra de víctimas mortales es de alrededor de 99 personas sin vida.

Según datos de la Constitución estadounidense, aunque el presidente es el comandante en jefe de las fuerzas armadas, solo el Congreso tiene la autoridad para declarar formalmente la guerra.