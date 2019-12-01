Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 13:49:05

Shenzhen, China, a 18 de noviembre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó como “muy buena” y “excelente” la reunión que sostuvo con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

En un encuentro con medios de comunicación, la mandataria reveló que acordaron continuar con los trabajos para mejorar las relaciones comerciales.

Además, indicó que se reunirán de nueva cuenta en la residencia de Mar-a-Lago, propiedad del líder republicano, durante la Cumbre del G20, el próximo mes de diciembre.

Por otra parte, la jefa del Ejecutivo federal detalló que el encuentro en la ciudad de Shenzhen tuvo una duración aproximada de 20 minutos y se centró en temas comerciales, sin abordar asuntos de seguridad ni las caravanas migrantes.

“Fue una reunión breve, pero fue una muy buena reunión, puedo decir. Ya no llegamos a un acuerdo, pero quedamos de volvernos a ver en Mar-a-Lago y seguir trabajando de aquí a ese momento”, declaró la gobernante.

En ese sentido, la presidenta Sheinbaum comentó que se revisaron los avances de las negociaciones comerciales que han encabezado los funcionarios de ambos gobiernos, particularmente las reuniones del secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard Casaubón con sus contrapartes estadounidenses.

Port último, mencionó que el presidente Trump consideró que ambos países estaban cerca de alcanzar un acuerdo comercial.