Asegura Marco Rubio que EU dará la oportunidad a Delcy Rodríguez de gobernar Venezuela

Asegura Marco Rubio que EU dará la oportunidad a Delcy Rodríguez de gobernar Venezuela
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Enero de 2026 a las 18:52:10
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington, Estados Unidos, a 4 de enero de 2026.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, volvió a descartar un respaldo inmediato a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado para encabezar un eventual proceso de transición en el país. En su lugar, indicó que Washington optará por “dar la oportunidad” a Delcy Rodríguez, actual vicepresidenta de Venezuela y sucesora de Nicolás Maduro.

En entrevista con la cadena CBS, Rubio elogió a la líder opositora al señalar que “María Corina Machado es fantástica… pero estamos hablando de lo que va a pasar en las próximas dos semanas”, subrayando que el escenario inmediato requiere otras definiciones.

Previamente, el expresidente Donald Trump también se refirió a Machado al afirmar que “es una gran mujer pero no tiene el respeto de su pueblo”.

Rubio cuestionó las expectativas de cambios inmediatos tras la detención de Maduro y señaló: “Todos se preguntan por qué, 24 horas después de la detención de Nicolás Maduro, no hay elecciones programadas para mañana. Es absurdo”. Añadió que los procesos políticos requieren tiempo y llevan un proceso. 

Finalmente, el funcionario estadounidense destacó que una parte importante de la oposición venezolana se encuentra fuera del país, lo que complicaría su participación directa en un eventual proceso de transición política.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Queda gravemente herido administrador de "Patrullando tu colonia" durante ataque armado en la colonia La Quinta de Uruapan, Michoacán
Aprehenden a presunto responsable del delito de feminicidio, ocurrido en el municipio de Villa Madero, Michoacán 
Buscan tres embarcaciones que desaparecieron frente a las costas de Chiapas
Golpe de 470 millones al imperio de las tragamonedas en Michoacán: más de 3 mil 200 máquinas aseguradas por nexos con extorsión y lavado
Más información de la categoria
Aliados del chavismo cierran filas: México, Colombia, España y tres más alzan la voz contra acciones militares en Venezuela y advierten riesgo de escalada regional
Golpe de 470 millones al imperio de las tragamonedas en Michoacán: más de 3 mil 200 máquinas aseguradas por nexos con extorsión y lavado
Ultiman a individuo en comunidad de Morelia, Michoacán 
Gran parte de escoltas de Nicolás Maduro murieron durante "el secuestro" de Estados Unidos: Ejército venezolano
Comentarios