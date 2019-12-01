Asegura Marco Rubio que EU dará la oportunidad a Delcy Rodríguez de gobernar Venezuela

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Enero de 2026 a las 18:52:10

Washington, Estados Unidos, a 4 de enero de 2026.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, volvió a descartar un respaldo inmediato a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado para encabezar un eventual proceso de transición en el país. En su lugar, indicó que Washington optará por “dar la oportunidad” a Delcy Rodríguez, actual vicepresidenta de Venezuela y sucesora de Nicolás Maduro.

En entrevista con la cadena CBS, Rubio elogió a la líder opositora al señalar que “María Corina Machado es fantástica… pero estamos hablando de lo que va a pasar en las próximas dos semanas”, subrayando que el escenario inmediato requiere otras definiciones.

Previamente, el expresidente Donald Trump también se refirió a Machado al afirmar que “es una gran mujer pero no tiene el respeto de su pueblo”.

Rubio cuestionó las expectativas de cambios inmediatos tras la detención de Maduro y señaló: “Todos se preguntan por qué, 24 horas después de la detención de Nicolás Maduro, no hay elecciones programadas para mañana. Es absurdo”. Añadió que los procesos políticos requieren tiempo y llevan un proceso.

Finalmente, el funcionario estadounidense destacó que una parte importante de la oposición venezolana se encuentra fuera del país, lo que complicaría su participación directa en un eventual proceso de transición política.