Asegura la Casa Blanca que es más viable el demoler el Ala Este para la construcción de salón de baile

Washington, Estados Unidos, a 8 de enero de 2026.- La Casa Blanca sostuvo que no es viable conservar el Ala Este debido a daños estructurales, al tiempo que funcionarios dieron a conocer pormenores del salón de baile impulsado por el presidente Donald Trump, durante la sesión de este jueves de la Comisión de Planificación de la Capital Nacional.

Josh Fisher, director de la Oficina de Administración de la Casa Blanca, detalló que el edificio presentaba múltiples fallas, entre ellas una columnata con problemas de estabilidad, filtraciones de agua y presencia de moho. Estas condiciones, explicó, hicieron más rentable derribar la estructura para dar paso al salón de baile, cuyo costo se estima en 400 millones de dólares, en lugar de intentar rehabilitarla.

“Debido a este y otros factores, el análisis de costos demostró que la demolición y reconstrucción proporcionaban el costo total de propiedad más bajo y la estrategia a largo plazo más efectiva”, afirmó Fisher.

La reunión fue encabezada por Will Scharf, alto asesor de la Casa Blanca y designado por Trump para liderar la comisión, quien reconoció que existen “comentarios apasionados de ambos lados” sobre el proyecto, aunque subrayó que las opiniones públicas no serían consideradas durante la sesión.

En paralelo, el National Trust for Historic Preservation presentó una demanda para frenar la construcción del salón de baile, al acusar a la administración Trump de incumplir leyes federales al avanzar sin revisiones independientes, sin la aprobación del Congreso y sin un proceso formal de consulta pública.

El mandatario ha manifestado desde hace varios años su intención de edificar un salón de baile en la Casa Blanca. En julio pasado, se informó que el proyecto contemplaba un espacio de aproximadamente 90 mil pies cuadrados en el sector este del complejo, con capacidad para 650 personas sentadas y un costo estimado entonces en 200 millones de dólares. Trump aseguró que la obra sería financiada mediante donaciones privadas, incluidas aportaciones personales.

Posteriormente, la capacidad prevista se incrementó a 999 asistentes y, para octubre, el Ala Este de dos niveles ya había sido demolido para iniciar la construcción en ese lugar. En diciembre, la Casa Blanca actualizó el presupuesto del proyecto a 400 millones de dólares, el doble de lo anunciado inicialmente.

Hasta ahora, se han dado a conocer pocos detalles adicionales, aunque la Casa Blanca afirmó que la obra estará concluida antes de que finalice el mandato presidencial de Trump, en enero de 2029.