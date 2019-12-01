Asegura Irán que EU “lamentará” haber hundido un buque

Asegura Irán que EU “lamentará” haber hundido un buque
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 08:51:11
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Teherán, Irán, a 5 de marzo de 2026.- El canciller de Irán, Abbas Araghchi, indicó que Estados Unidos realizó una “atrocidad al hundir un buque de guerra de la república islámica frente a las costas de Sri Lanka, por lo que Washington se “lamentará” ante este hecho.

A través de una publicación en la red social X, el ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán, expresó que la nave fue atacada sin aviso.

“Estados Unidos ha perpetrado una atrocidad en el mar, a 2.000 millas (3.200 kilómetros) de las costas de Irán. La fragata Dena, invitada por la Armada de India y con casi 130 marinos a bordo, fue atacada en aguas internacionales sin previo aviso".

"Recuerden mis palabras: Estados Unidos lamentará amargamente el precedente que ha sentado", sentenció.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Bomberos Purhepéchas, combaten incendio en Cherán, Michoacán
Cae "El Tobilio", presunto líder de célula ligada organización de Sinaloa; arrestan a tres cómplices
En Morelia, Michoacán: Rescata la FGE a tres ejemplares caninos víctimas de maltrato animal en la colonia Lomas de Guayangareo
Encuentran explosivos, lanzallamas y equipo táctico en taller clandestino en Edomex
Más información de la categoria
Cae "El Tobilio", presunto líder de célula ligada organización de Sinaloa; arrestan a tres cómplices
Morebús contribuirá a que el transporte deje de ser la pesadilla que es hoy en Morelia: Bedolla
Identifican a dos mineros más hallados en fosas de Concordia, Sinaloa; suman 7 víctimas localizadas
Nuevo caso de sarampión en Nuevo León; entidad suma 36 contagios en 2026
Comentarios