Asegura Irán que EU “lamentará” haber hundido un buque

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 08:51:11

Teherán, Irán, a 5 de marzo de 2026.- El canciller de Irán, Abbas Araghchi, indicó que Estados Unidos realizó una “atrocidad al hundir un buque de guerra de la república islámica frente a las costas de Sri Lanka, por lo que Washington se “lamentará” ante este hecho.

A través de una publicación en la red social X, el ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán, expresó que la nave fue atacada sin aviso.

“Estados Unidos ha perpetrado una atrocidad en el mar, a 2.000 millas (3.200 kilómetros) de las costas de Irán. La fragata Dena, invitada por la Armada de India y con casi 130 marinos a bordo, fue atacada en aguas internacionales sin previo aviso".

"Recuerden mis palabras: Estados Unidos lamentará amargamente el precedente que ha sentado", sentenció.