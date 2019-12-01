Asegura EU que ataques contra Irán podrían durar hasta 8 semanas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 22:55:33

Washington, Estados Unidos, a 4 de marzo de de 2026.- El gobierno de Donald Trump aseguró este miércoles que cuenta con suficiente capacidad militar para sostener su ofensiva contra Irán y advirtió que el conflicto podría prolongarse varias semanas más.

Durante una conferencia de prensa en el Pentágono, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, explicó que la duración de la campaña militar aún no está definida y dependerá de la evolución de las operaciones en el terreno. “Puedes decir cuatro semanas, pero podrían ser seis, ocho o tres”, señaló.

El funcionario sostuvo que tanto Estados Unidos como Israel mantienen la iniciativa en el conflicto y afirmó que ambas naciones están marcando “el ritmo” de las acciones militares.

Hegseth también aseguró que la superioridad aérea de ambos países se consolidará en breve. “En menos de una semana, las dos fuerzas aéreas más poderosas del mundo contarán con el control total de los cielos iraníes y un espacio aéreo sin disputa”.

El secretario de Defensa afirmó además que las operaciones han tenido resultados contundentes. “EE.UU. está ganando de manera contundente, devastadora y sin piedad. (…) Esto nunca se concibió como una pelea justa”, declaró.

Añadió que, una vez asegurado el dominio del espacio aéreo sobre Irán, las fuerzas estadounidenses intensificarán los ataques utilizando armamento de alta precisión. “EE.UU. empezará a emplear ‘bombas de gravedad de precisión guiadas por GPS y láser de 500, mil y 2 mil libras, de las cuales tenemos unas reservas prácticamente ilimitadas’”, indicó.