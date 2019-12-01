Asegura el presidente de Cuba que "no renunciará"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 10:18:31

La Habana, Cuba, a 10 de abril 2026.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró durante una entrevista con la cadena televisiva NBC, que “no renunciará” a su cargo.

“Renunciar no forma parte de nuestro vocabulario“, respondió el líder cubano cuando la periodista lo cuestionó sobre si ha considerado la posibilidad de dimitir para “salvar a su país”.

En ese sentido, el mandatario cubano aseguró que en la isla caribeña los puestos de elección popular no son escogidos por el gobierno de Estados Unidos.

“En Cuba, quienes ocupan puestos de liderazgo no son elegidos por el gobierno estadounidense ni cuentan con un mandato de dicho gobierno“, declaró el jefe de Estado.

“Tenemos un Estado libre y soberano (…) gozamos de autodeterminación e independencia, y no estamos sujetos a los designios de Estados Unidos”, agregó el presidente Díaz-Canel.

Además, el mandatario cubano se mostró molesto con la entrevistadora de NBC y le preguntó que si le haría la misma pregunta a Trump o si su cuestionamiento era una orden del gobierno.