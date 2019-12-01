Asegura el Comando Sur de EU otro petrolero en el Caribe

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 22:32:13

Washington, Estados Unidos, a 20 de enero de 2026.- El Comando Sur de Estados Unidos informó que este martes fue asegurado en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela, otro petrolero sujeto a sanciones, como parte de la cuarentena impuesta por la Administración del presidente Donald Trump a este tipo de embarcaciones.

La nave, interceptada durante el operativo denominado “Lanza del Sur”, fue identificada como Sagitta. De acuerdo con registros de monitoreo marítimo, el buque previamente había navegado bajo banderas de Panamá y Liberia.

Según las autoridades estadounidenses, el petrolero continuaba operando pese a las restricciones decretadas por Washington, las cuales prohíben el ingreso o salida de embarcaciones sancionadas vinculadas con Venezuela.

La incautación se llevó a cabo durante la mañana y, de acuerdo con el Comando Sur, el procedimiento transcurrió sin contratiempos.

Con esta acción, suman siete los operativos realizados desde que el gobierno estadounidense inició el bloqueo y aseguramiento de buques sancionados en el Caribe, estrategia que forma parte de la presión ejercida contra el gobierno del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro.

Tras la captura de Maduro, el presidente Trump ha reiterado que Estados Unidos mantiene una tutela sobre el gobierno de Venezuela y ha anunciado acuerdos para recibir millones de barriles de petróleo provenientes de ese país.