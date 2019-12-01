Asegura el Comando Sur de EU otro petrolero en el Caribe

Asegura el Comando Sur de EU otro petrolero en el Caribe
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 22:32:13
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington, Estados Unidos, a 20 de enero de 2026.- El Comando Sur de Estados Unidos informó que este martes fue asegurado en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela, otro petrolero sujeto a sanciones, como parte de la cuarentena impuesta por la Administración del presidente Donald Trump a este tipo de embarcaciones.

La nave, interceptada durante el operativo denominado “Lanza del Sur”, fue identificada como Sagitta. De acuerdo con registros de monitoreo marítimo, el buque previamente había navegado bajo banderas de Panamá y Liberia.

Según las autoridades estadounidenses, el petrolero continuaba operando pese a las restricciones decretadas por Washington, las cuales prohíben el ingreso o salida de embarcaciones sancionadas vinculadas con Venezuela.

La incautación se llevó a cabo durante la mañana y, de acuerdo con el Comando Sur, el procedimiento transcurrió sin contratiempos.

Con esta acción, suman siete los operativos realizados desde que el gobierno estadounidense inició el bloqueo y aseguramiento de buques sancionados en el Caribe, estrategia que forma parte de la presión ejercida contra el gobierno del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro.

Tras la captura de Maduro, el presidente Trump ha reiterado que Estados Unidos mantiene una tutela sobre el gobierno de Venezuela y ha anunciado acuerdos para recibir millones de barriles de petróleo provenientes de ese país.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Recuperan dos vehículos con reporte e indicios de robo en Celaya, Guanajuato
Ataque armado deja dos personas sin vida en San Miguel Allende, Guanajuato
Dos incidentes por descargas eléctricas, dejan un hombre fallecido y otro lesionado en Nuevo León
Cae en Mazatlán dupla buscada por Estados Unidos: operación binacional captura en Sinaloa a hermanos traficantes
Más información de la categoria
Toman cientos las calles otra vez y se suman regidoras a protestas de sindicalizados: Acusan a Fanny Arreola, alcaldesa de Apatzingán, Michoacán, por despidos injustificados y persecución laboral
Nueve detenidos, campamentos arrasados y un arsenal bajo resguardo, últimos resultados del Plan Michoacán
Aclara SAT que Constancia de Situación Fiscal no es requisito para emitir factura
Multarán a malos usuarios de scooters en el estado de Querétaro: Gerardo Cuanalo 
Comentarios