Asegura EEUU haber atacado más de 10 mil objetivos durante ofensiva contra Irán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 08:38:32

Washington D. C., Estados Unidos, a 26 de marzo 2026.- El jefe del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), almirante Brad Cooper, aseguró que las Fuerzas Armadas de su país han atacado más de 10 mil objetivos militares en Irán desde el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero.

A través de una declaración grabada, el mando militar indicó que los bombardeos han dañado o destruido más de dos tercios de las instalaciones iraníes dedicadas a la producción de misiles, drones y armamento naval, así como parte significativa de sus astilleros.

En ese sentido, sostuvo que dichas acciones han reducido de forma considerable la capacidad militar de Irán en varios frentes estratégicos, aunque no ofreció detalles específicos sobre la localización de los ataques ni sobre el estado actual de las fuerzas iraníes.

No obstante, el almirante Cooper no precisó cuánto tiempo podría prolongarse el conflicto, en medio de la creciente incertidumbre sobre la evolución de la ofensiva y sus posibles implicaciones en la región de Oriente Medio.

Igualmente, el jefe del Centcom evitó referirse a nuevos esfuerzos para reabrir el estrecho de Ormuz.