Asegura Donald Trump que México dejará de enviar petróleo a Cuba
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 21:29:15
Washington, Estados Unidos, a 2 de febrero de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que México suspenderá el envío de petróleo a Cuba, declaración que se dio poco después de advertir sobre la imposición de aranceles a las naciones que continúen suministrando crudo a la isla caribeña.

Durante una conversación con la prensa en el Despacho Oval, el mandatario sostuvo que Cuba “es una nación fallida” y aseguró que “México va a dejar de enviarles petróleo”.

En años recientes, la economía cubana se sostuvo en gran medida gracias al suministro de petróleo a bajo costo proveniente de Venezuela; sin embargo, ese apoyo se interrumpió tras la caída, hace un mes, del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, en una operación encabezada por fuerzas estadounidenses.

La interrupción del envío de crudo desde México podría agravar aún más la delicada situación económica que atraviesa Cuba, considerada la más severa desde la disolución de la Unión Soviética en 1991.

