Asegura Donald Trump que el precio del petróleo bajará cuando termine el conflicto con Irán

Washington, Estados Unidos, a 3 de marzo de 2026.- En medio de la tensión internacional generada por la ofensiva militar contra Irán y el repunte en los mercados energéticos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el incremento en los precios del petróleo será temporal y que, una vez concluido el conflicto, los costos del crudo podrían incluso ubicarse por debajo de los niveles previos a la escalada.

Previo a sostener una reunión bilateral con el canciller alemán Friedrich Merz, el mandatario estadounidense reconoció que podría registrarse un periodo de precios elevados; sin embargo, expresó confianza en que el mercado se estabilizará cuando cesen las hostilidades.

Actualmente, el valor internacional del petróleo mantiene una tendencia al alza. Este martes, el barril superó los 85 dólares por primera vez desde el 19 de julio de 2024, de acuerdo con datos del mercado, reflejando la incertidumbre derivada del conflicto en Medio Oriente.

La volatilidad se intensificó luego de que el sábado Estados Unidos e Israel iniciaran ataques coordinados contra Irán, bajo el argumento de que Teherán reactivó su programa nuclear, considerado por ambos países como una amenaza inminente.

Los bombardeos dejaron como saldo la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, así como de integrantes de su familia y altos mandos del aparato militar, entre ellos el secretario del Consejo de Defensa, el comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el jefe del Estado Mayor General y el ministro de Defensa.

Como consecuencia adicional, se reportó el bloqueo del estrecho de Ormuz, punto estratégico por donde circula alrededor del 20 por ciento del petróleo que se comercializa a nivel mundial. La interrupción del tránsito marítimo mantiene a cerca de 150 embarcaciones a la espera de que se reanude la navegación, lo que ha incrementado la presión sobre los mercados energéticos globales.