Asciende a mil 430 la cifra de víctimas mortales por el terremoto en Venezuela

Asciende a mil 430 la cifra de víctimas mortales por el terremoto en Venezuela
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Junio de 2026 a las 17:41:49
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Caracas, Venezuela, a 27 de junio de 2026.- El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que hasta este 27 de junio se contabilizan mil 430 personas fallecidas, 3 mil 238 heridas y 3 mil 142 familias damnificadas a consecuencia del desastre que afectó al país.

A través de un mensaje, el funcionario señaló que las familias afectadas reciben atención en refugios temporales y que, hasta el momento, se han realizado más de 12 mil atenciones en las zonas impactadas.

Asimismo, indicó que más de 30 mil elementos, entre militares, policías, rescatistas, personal médico, paramédicos y psicólogos, permanecen desplegados para atender la emergencia y apoyar las labores de rescate y asistencia.

Rodríguez también pidió a la población evitar trasladarse por cuenta propia al estado de La Guaira, con el fin de facilitar el paso de maquinaria pesada destinada a la remoción de escombros, así como el traslado de personas lesionadas hacia hospitales de la región costera y de Caracas.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a continuar apoyando mediante donaciones en los centros de acopio habilitados para atender a las personas afectadas.

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