Arriba Claudia Sheinbaum a España; participará en la Cumbre en Defensa de la Democracia

Barcelona, España, a 17 de abril de 2026.- Con una agenda enfocada en el fortalecimiento de la cooperación internacional y la defensa de los valores democráticos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inició este viernes una gira de trabajo en España, donde participará en diversos encuentros de alto nivel.

La mandataria arribó primero a Madrid como escala previa a su traslado a Barcelona, sede de la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, programada para este sábado 18 de abril. A su llegada a esta última ciudad, fue recibida por connacionales que le dieron la bienvenida con música, además de aprovechar para tomarse fotografías y solicitar autógrafos.

Durante su estancia, Sheinbaum Pardo sostendrá reuniones con distintos líderes internacionales, entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez Pérez-Castejón; el mandatario de Colombia, Gustavo Petro Urrego; el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el jefe de Estado de Uruguay, Yamandú Orsi; así como la primera ministra de Barbados, Mia Mottley.

La agenda continuará el domingo 19 de abril con una visita al Centro Nacional de Supercomputación, donde la presidenta mexicana sostendrá un encuentro con académicos y funcionarios, además de realizar un recorrido por las instalaciones para conocer su funcionamiento.

En esta gira, la jefa del Ejecutivo federal viaja acompañada por una delegación integrada por el canciller Roberto Velasco Álvarez; la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena Ibarra; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel; y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.