Arriba a Cuba petrolero ruso con 740 mil barriles de crudo

Matanzas, Cuba, a 31 de marzo 2026.- El petrolero ruso Anatoly Kolodkin, cargado con 740 mil barriles, equivalentes a 100 mil toneladas de crudo, llegó al puerto de Matanzas, ubicado en el oeste de Cuba, según informó el Ministerio de Transporte de Rusia.

“Nos alegra que este cargamento de productos petrolíferos llegue a la isla, mejor dicho, que ya haya llegado en medio de un bloqueo severísimo, (porque) nuestros amigos cubanos necesitan petróleo y sus derivados para el funcionamiento de los servicios básicos para la población, como son generar electricidad y prestar atención médica, entre otros”, dijo por su parte, Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin.

Cabe señalar que la llegada del navío de Moscú, que pertenece a la empresa Sovkomflot, sancionada por Washington desde 2024, se anunció después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó: “no me importa que Cuba reciba ese crudo”.

Por otra parte, la agencia AP indicó que La Habana se aprestaba a recibir el crudo luego de no contar con suministros de combustible desde enero, lo que ha agudizado una profunda crisis económica que ha dejado a la población sumida en largos apagones y en medio de un fuerte desabasto de alimentos y medicinas.

“Este movimiento desafía directamente el bloqueo unilateral impuesto por el gobierno de Estados Unidos, que ha intensificado las medidas coercitivas contra la isla que buscan asfixiar el suministro de crudo”, dijo el portal oficial Cubadebate al dar a conocer la noticia.