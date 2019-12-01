Arranca la segunda vuelta para elegir nuevo presidente en Chile; se enfrentan dos proyectos contrarios

Santiago de Chile, Chile, 14 de diciembre del 2025.- Este domingo comenzó la segunda vuelta de la elección presidencial en Chile, proceso con el que se definirá quién sucederá a Gabriel Boric, quien concluirá su mandato el 11 de marzo de 2026.

La jornada electoral enfrenta a dos aspirantes con posturas políticas opuestas: Jeannette Jara, candidata respaldada por los sectores de izquierda y el oficialismo, y José Antonio Kast, representante de la oposición de ultraderecha. La contienda se desarrolla en un contexto marcado por el debate sobre seguridad pública, economía y migración, además de las críticas a la administración del actual Gobierno.

El voto es obligatorio, por lo que 15.7 millones de ciudadanos están convocados a las urnas. Las mesas de votación abrieron a las 8:00 de la mañana en todo el territorio continental del país.

El proceso electoral se puso en marcha desde el sábado con la participación de chilenos en el extranjero, especialmente en países como Nueva Zelanda y Australia. Por su parte, Carabineros de Chile informó que, hasta la mañana del domingo, más de 132 mil personas habían presentado justificaciones para no acudir a votar, con el fin de evitar sanciones económicas previstas por la ley.

