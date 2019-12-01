Argentina aprueba polémica reforma laboral impulsada por Javier Milei

Argentina aprueba polémica reforma laboral impulsada por Javier Milei
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 22:45:43
Buenos Aires, Argentina, 27 de febrero de 2026.- El Senado de la Nación Argentina aprobó este viernes una profunda reforma laboral promovida por el presidente Javier Milei, la cual ha generado debate en distintos sectores políticos y sociales del país.

El proyecto fue avalado con 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones, con lo que quedó oficialmente convertido en ley. La iniciativa plantea una serie de modificaciones al marco laboral vigente, con el argumento de fomentar la inversión y dinamizar el mercado de trabajo.

Entre los cambios más relevantes se encuentra el abaratamiento de los despidos, así como la posibilidad de extender la jornada laboral hasta 12 horas diarias, medidas que han sido señaladas por críticos como un retroceso en los derechos de los trabajadores.

Mientras el gobierno sostiene que la reforma facilitará la generación de empleo y fortalecerá la competitividad empresarial, sectores sindicales y de oposición han advertido que podría precarizar las condiciones laborales en el país.

