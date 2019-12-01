Aranceles impuestos por Estados Unidos impactaron de manera mínima a Brasil, señala Lula da Silva

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 20:54:03

Brasilia, Brasil, a 23 de diciembre de 2025.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró este martes que el país cierra el año en un escenario favorable y restó importancia al incremento de aranceles aplicado por Estados Unidos a productos brasileños, al considerar que su impacto en la economía nacional fue mínimo.

“El año termina bien. El precio de los alimentos está cayendo, las personas están volviendo a acceder a cosas que se habían encarecido. Incluso la tasación que Estados Unidos hizo contra Brasil terminó siendo irrelevante”, expresó el mandatario brasileño.

Aunque no precisó qué sectores se vieron afectados por las medidas comerciales impulsadas desde Washington, el mandatario destacó que Brasil demostró solidez y capacidad de adaptación frente a ese tipo de presiones, en un entorno internacional marcado por disputas económicas y tensiones geopolíticas.

En cuanto a la situación interna, Lula subrayó una recuperación paulatina del poder de compra de la población, impulsada principalmente por la disminución en los precios de los alimentos, un factor clave para los hogares de menores ingresos.

De acuerdo con el presidente, estos avances permiten concluir el año con un clima de mayor optimismo, respecto al desempeño económico y social del país.