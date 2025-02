Aranceles de Estados Unidos no resuelven problemas, suben la inflación: Carlos Slim

Ciudad de México, 11 de febrero del 2025.- El empresario y magnate mexicano Carlos Slim recriminó la posible medida arancelaria de Estados Unidos sobre las importaciones mexicana al asegurar que no es una solución para la economía estadounidense, ya que solo le traería un incremento en la inflación.

En una conferencia de prensa, el empresario dueño de América Móvil o bien Grupo Carso, entre otras grandes compañías en México, descartó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vaya a terminar imponiendo aranceles del 25 por ciento al país.

“Es parte de una negociación. Estos aranceles no resuelven los problemas. Es inimaginable que todo lo que importe Estados Unidos de México, y es mucho, se pague con un 25% de aranceles. No funciona", opinó.

Según la experiencia de Slim, el presidente de Estados Unidos lo que busca con dicha medida es que China no le quite el liderazgo económico, sin embargo, el empresario mexicano no cree que la vía sean los aranceles sino que se deben recortar los gastos y encauzar los recursos hacia la inversión.