Aprueban ley para exigir identificación a votantes en EEUU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 08:57:32
Washington D. C., Estados Unidos, a 12 de febrero 2026.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la ley “Save America Act”, que es una iniciativa que exige identificación oficial para votar en elecciones federales, incluidas las presidenciales, y establece nuevas disposiciones destinadas, según sus promotores, a reforzar la seguridad y prevenir el fraude electoral.

La medida fue aprobada con 218 votos a favor y 213 en contra, con el demócrata Henry Cuellar de Texas como el único miembro de su partido que votó a favor.

Cabe mencionar que el proyecto aún debe ser discutido y votado en el Senado, en donde el Partido Republicano tiene mayoría legislativa.

Se trata de una de las principales iniciativas del presidente Donald Trump y su instituto político para prevenir lo que consideran prácticas fraudulentas.

En la actualidad, en EEUU 37 de los 50 estados exigen una identificación para votar, sumado a que cada persona debe registrarse previamente en el sistema electoral, independientemente a que emite su voto por correo o presencialmente.

En ese sentido, la iniciativa impone nuevas normas para el voto por correo, que exigen que los votantes presenten una copia de una identificación válida al enviar su boleta.

