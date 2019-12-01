Aplicará Donald Trump un arancel adicional del 10% a todos los países

Washington, Estados Unidos, a 20 de febrero de 2026.- Donald Trump anunció este viernes la firma de un decreto para aplicar un arancel adicional global de 10 por ciento. La medida se dio poco después de que la Corte Suprema de Estados Unidos resolviera en contra del paquete de impuestos aduaneros que el republicano había impulsado desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

"Es un gran honor para mí haber firmado, desde el Despacho Oval, un arancel aduanero mundial del 10% aplicable a todos los países, que entrará en vigor casi de inmediato", indicó el mandatario en su red Truth Social.

El nuevo gravamen surgió de forma inesperada tras el fallo del máximo tribunal, que anuló los aranceles generalizados impuestos bajo una ley de emergencia, lo que representó un revés para el presidente. Tras la decisión, Trump arremetió contra algunos jueces y aseguró que continuará con su política comercial por otras vías.

La legislación en la que se sustenta el decreto permite imponer este tipo de medidas por un periodo de hasta 150 días, aunque no se descarta que enfrente nuevas impugnaciones legales.