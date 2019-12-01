Aplicará Donald Trump un arancel adicional del 10% a todos los países

Aplicará Donald Trump un arancel adicional del 10% a todos los países
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 21:03:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington, Estados Unidos, a 20 de febrero de 2026.- Donald Trump anunció este viernes la firma de un decreto para aplicar un arancel adicional global de 10 por ciento. La medida se dio poco después de que la Corte Suprema de Estados Unidos resolviera en contra del paquete de impuestos aduaneros que el republicano había impulsado desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

"Es un gran honor para mí haber firmado, desde el Despacho Oval, un arancel aduanero mundial del 10% aplicable a todos los países, que entrará en vigor casi de inmediato", indicó el mandatario en su red Truth Social.

El nuevo gravamen surgió de forma inesperada tras el fallo del máximo tribunal, que anuló los aranceles generalizados impuestos bajo una ley de emergencia, lo que representó un revés para el presidente. Tras la decisión, Trump arremetió contra algunos jueces y aseguró que continuará con su política comercial por otras vías.

La legislación en la que se sustenta el decreto permite imponer este tipo de medidas por un periodo de hasta 150 días, aunque no se descarta que enfrente nuevas impugnaciones legales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vinculan a proceso a las personas que fueron detenidas durante el operativo para la recuperación de la planta Cruz Azul en Tula, Hidalgo
Colapsa el piso de una vivienda y una mujer cae cuatro metros, quedando gravemente herida en el centro de Aguascalientes
En Los Reyes, Michoacán: Joven se prende fuego tras discutir con sus padres, falleció en el hospital
Joven de 18 años es trasladado en helicóptero tras sufrir lesión facial en obra en Tláhuac
Más información de la categoria
Supuesta captura del máximo líder de Jalisco se apodera de la conversación nacional
Sheinbaum irrumpe en León con megabachillerato y lanza cruzada nacional por 150 mil nuevos lugares
Denuncia sindicato SUESMA hostigamiento de la alcaldesa de Apatzingán y la renuncia de casi 100 afiliados
Con o sin cargo, exigiré justicia para Carlos Manzo, afirma alcaldesa de Uruapan
Comentarios