Aplazan hasta abril de 2027 nueva audiencia de Ovidio Guzmán en Estados Unidos

Aplazan hasta abril de 2027 nueva audiencia de Ovidio Guzmán en Estados Unidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2026 a las 20:19:33
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Chicago, Illinois, a 14 de octubre de 2026.- La próxima comparecencia judicial de Ovidio Guzmán López, alias "El Ratón", fue reprogramada para el 14 de abril de 2027, luego de que una corte federal de Chicago, Estados Unidos, modificara nuevamente el calendario de su proceso penal.

El hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán tenía prevista una audiencia para el 7 de diciembre de este año; sin embargo, la nueva determinación de las autoridades judiciales prolongará la espera para revisar el avance de su caso. 

Guzmán López se declaró culpable el 11 de julio de 2025 de cuatro cargos relacionados con el tráfico de drogas y su participación en una organización criminal, como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses.

La jueza federal Sharon Johnson Coleman, encargada del caso, deberá dar seguimiento al procedimiento y a la cooperación que el acusado haya ofrecido a la justicia de ese país. Hasta el momento, la nueva fecha corresponde a una audiencia de seguimiento y no confirma que ese día se dicte su sentencia definitiva. 

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