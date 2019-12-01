Aplazan audiencia de "El Viceroy" en EEUU; aquí te decimos la nueva fecha

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 08:00:12

Nueva York, Estados Unidos, a 21 de octubre 2026.- La jueza federal Joan Azrack, encargada del caso del líder criminal mexicano Vicente Carrillo Fuentes, alias ‘El Viceroy’, aplazó la audiencia luego de recibir una petición conjunta de su defensa y el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).

Por lo anterior, la togada citó al señalado para el próximo 15 de diciembre, al cancelar la sesión del 21 de octubre.

De acuerdo con la información oficial, el abogado defensor, Rubén Oliva solicitó a la juzgadora aplazar la audiencia 60 días para trabajar junto a su cliente y la Fiscalía en un posible acuerdo de culpabilidad.

Cabe mencionar que, por el momento, el criminal de 63 años, se encuentra en un centro de detención de Brooklyn, tras ser extraditado desde México el año pasado.

Enfrenta cargos por organización criminal continuada, conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, uso de armas para delitos de drogas y blanqueo de ingresos procedentes del narcotráfico.