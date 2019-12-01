Aplazan audiencia de "El Viceroy" en EEUU; aquí te decimos la nueva fecha

Aplazan audiencia de "El Viceroy" en EEUU; aquí te decimos la nueva fecha
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 08:00:12
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Nueva York, Estados Unidos, a 21 de octubre 2026.- La jueza federal Joan Azrack, encargada del caso del líder criminal mexicano Vicente Carrillo Fuentes, alias ‘El Viceroy’, aplazó la audiencia luego de recibir una petición conjunta de su defensa y el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).

Por lo anterior, la togada citó al señalado para el próximo 15 de diciembre, al cancelar la sesión del 21 de octubre.

De acuerdo con la información oficial, el abogado defensor, Rubén Oliva solicitó a la juzgadora aplazar la audiencia 60 días para trabajar junto a su cliente y la Fiscalía en un posible acuerdo de culpabilidad.

Cabe mencionar que, por el momento, el criminal de 63 años, se encuentra en un centro de detención de Brooklyn, tras ser extraditado desde México el año pasado.

Enfrenta cargos por organización criminal continuada, conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, uso de armas para delitos de drogas y blanqueo de ingresos procedentes del narcotráfico.

Más información de la categoria
Muere automovilista tras chocar en Morelia, Michoacán; hay dos heridos
Por su probable responsabilidad en triple homicidio ocurrido en Apatzingán, Michoacán, dos hombre son vinculados a proceso
Dictan prisión preventiva contra ex fiscal de Chihuahua; está acusado de traición a la patria
Se incendia camión en Zacapu, Michoacán
Más información de la categoria
Dictan prisión preventiva contra ex fiscal de Chihuahua; está acusado de traición a la patria
Más de un millón de pesos en asesores y ni siquiera saben escribir: el gobierno deficiente de Alma Mireya González en Quiroga
Dan 30 años de cárcel a responsable de la muerte de 53 migrantes en Texas
Caribe mexicano enfrenta un año sin precedentes por la llegada de sargazo