Aplaude Trump veto del COI a atletas trans en deportes femeniles; dice que fue gracias a él

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 12:48:04

Washington D. C., Estados Unidos, a 27 de marzo 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplaudió la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI), de prohibir la participación de mujeres transgénero en deportes femeninos a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Felicidades al Comité Olímpico Internacional por su decisión de prohibir la participación de hombres en los deportes femeninos. ¡Esto solo está sucediendo gracias a mi contundente orden ejecutiva, que defiende a las mujeres y las niñas!”, publicó en su plataforma Truth Social.

Cabe recordar que el pasado 26 de marzo, el organismo que rige los deportes olímpicos difundió su nueva política sobre la protección de la categoría femenina en el deporte olímpico y que no tendrá carácter retroactivo, con la finalidad de proteger la equidad, la seguridad y la integridad en la categoría femenina.

En ese sentido, se indicó que las deportistas que quieran competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, deberán de superar una prueba genética SYR, única en la vida para poder participar en las categorías para mujeres.