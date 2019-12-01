Anuncia Trump que en dos semanas tendrá respuesta de Dinamarca sobre su plan en Groenlandia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 07:44:44

Davos, Suiza, a 23 de enero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que en un plazo de dos semanas conocerá la reacción de Dinamarca, al concepto de acuerdo que logró con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, sobre la situación en Groenlandia.

A bordo del Air Force One, el mandatario estadounidense consideró que a las autoridades danesas les agrada el preacuerdo que logró con Mark Rutte, secretario general de la alianza militar.

No obstante, el líder republicano dijo a periodistas a bordo del avión presidencial que EEUU “pude hacer lo que quiera”, incluso decantarse por lo militar.

“Vamos a trabajar todos juntos. Y de hecho, la OTAN participará con nosotros. Vamos a hacer algunas partes en conjunto con la OTAN, que es realmente como debería ser”, se limitó a decir Trump.

“Podemos hacer lo que queramos, podemos decantarnos por lo militar, podemos hacer lo que queramos, y se está negociando, y veremos qué pasa. Creo que será bueno”, añadió el jefe de Estado.