Anuncia Trump despliegue de Guardia Nacional en Memphis

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 07:30:28

Washington D. C., Estados Unidos, a 12 de septiembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donal Trump anunció que anunció que desplegará tropas de la Guardia Nacional en la ciudad de Memphis, Tennessee.

En ese sentido, el líder republicano aseguró que tanto el alcalde de la ciudad, Paul Young, como el gobernado Bill Lee, ambos de extracción conservadora, están “contentos” con el despliegue militar en su territorio.

"Vamos a ir a Memphis. Memphis está en serios problemas. El alcalde está contento. Vamos a arreglar eso como lo hicimos en Washington", declaró el mandatario estadounidense en una entrevista con Fox News.

En contra parte, el jefe de Estado señaló que hubiera preferido enviar a las tropas a la ciudad de Chicago, Illinois, donde las autoridades se niegan a aceptar la presencia del Ejército.

Cabe mencionar que desde el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles y Washington D. C., ciudades gobernadas por demócratas, el presidente Trump ha dicho abiertamente que planea enviar tropas a más lugares que considera tiene un alto índice de criminalidad.