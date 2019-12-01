Anuncia María Machado que volverá a Venezuela "ahora"; pide ayuda para reconstruir la democracia en el país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 13:19:31

Madrid, España, a 15 de julio 2026.- María Corina Machado, lideresa de la oposición venezolana anunció que volverá a Venezuela “ahora”, tras su exilio de casi un año.

Además, la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 pidió ayuda a los gobiernos europeos para que se de una reconstrucción de su país que sea "también institucional y democrática", porque los terremotos que lo han sacudido "evidenciaron la corrupción del régimen".

"La reconstrucción tiene que ser humana y económica, pero también institucional y democrática", insistió.

Lo anterior lo expresó durante su participación en el Libertas Forum del Partido Popular Europeo (PPE) celebrado en Madrid, en el que se dirigió a los líderes conservadores europeos por videoconferencia y les anunció que les recibiría pronto en el país sudamericano.

Igualmente, Machado aseguró que su vuelta a Caracas representará fuerza "pacificadora" y no un factor que desestabilizará la situación social en el país.