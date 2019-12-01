Anuncia Francia toques de queda parciales tras jornada nacional de manifestaciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 13:49:19

París, Francia, a 19 de octubre 2026.- Sébastien Lecornu, primer ministro francés, anunció la imposición de toques de queda parciales en algunas regiones del país, debido a los saqueos que se registraron durante la más recién te jornada nacional de protestas.

En rueda de prensa, el funcionario francés afirmó que había pedido a los prefectos franceses que aplicaran "una serie de toques de queda parciales a partir de esta misma noche", y describió los disturbios como "muy localizados en los centros urbanos".

Además, el premier francés mencionó que se declararía el estado de emergencia "si fuera necesario", pero añadió que los toques de queda "parecen más apropiados".

Por otra parte, el ministro de Comercio, Serge Papin, informó ante medios de comunicación que las jornadas de protestas dejaron al menos 3 mil negocios dañados.

En ese sentido, Lecornu declaró que no dejarán que los saqueos continúen.

Igualmente mencionó que a partir del 20 de octubre se activarán medidas de desempleo parcial para los comerciantes afectados por los daños y saqueos.

Además, el Gobierno francés liberará fondos públicos para apoyar a los negocios afectados.