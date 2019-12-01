Anuncia Donald Trump la prohibición de entrada de palestinos a EU; hay más vetos de viaje para extranjeros

Washington, Estados Unidos, a 16 de diciembre de 2025.- El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, anunció este martes la ampliación de su política de restricción migratoria, incorporando a 20 países adicionales al veto de viaje que limita el ingreso de extranjeros al territorio estadounidense. De acuerdo con la Casa Blanca, cinco de estas naciones enfrentarán una prohibición total, mientras que las otras 15 quedarán sujetas a medidas parciales.

Mediante la firma de una proclamación presidencial, el mandatario republicano ordenó reforzar los controles migratorios y endurecer las condiciones de entrada para ciudadanos extranjeros, con el argumento de fortalecer la seguridad nacional. En este nuevo paquete, se estableció la prohibición absoluta de ingreso para personas originarias de Burkina Faso, Malí, Níger, Sudán del Sur y Siria, países que se suman a una lista previa de 12 naciones ya afectadas por un veto anunciado en junio. Asimismo, se determinó aplicar restricciones completas a quienes presenten documentos de viaje expedidos por la Autoridad Palestina.

De manera paralela, la administración estadounidense incluyó a otros 15 países en un esquema de restricciones parciales, el cual contempla limitaciones en ciertos tipos de visados y procesos de revisión más estrictos. En este grupo se encuentran Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malaui, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabue.

Con estas nuevas incorporaciones, el número total de países sujetos a algún tipo de restricción migratoria asciende a 39, además de la medida específica relacionada con documentos palestinos. La ampliación del veto se enmarca en la reactivación de una política emblemática del primer mandato de Trump, la cual se fundamenta en preocupaciones de seguridad, deficiencias en la verificación de identidad, altos índices de sobreestadía de visas y fallas en los sistemas documentales de las naciones afectadas.