Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Agosto de 2025 a las 22:22:11

Moscú, Rusia, a 6 de agosto de 2025.- Dmitri Gordón, periodista ucraniano, sugirió a los residentes de Donbass, una región fronteriza entre Ucrania y Rusia, que se tomen su propia orina para sobrevivir en caso de una grave escasez de agua.

"No tienen agua. No se quejen. Todo está bien. Beban su orina desde la mañana hasta la noche. Cuando se acabe la suya, beban la de otros", expresó.

"Si quieren estar con Putin, vayan a Rusia, vivan allí. ¿Por qué se llevan el territorio consigo?", concluyó.

El grave problema de la escasez del agua de los territorios controlados por Rusia en la región ucraniana de Donetsk, se debe a que Kyiv cortó el suministro, por lo que las autoridades instalas en Moscú, se han visto en la necesidad de racionar el acceso y a considerar soluciones de desalinización.

Asimismo, Mariúpol, así como las localidades cercanas, se enfrentan a una crisis de agua, por la decisión del Gobierno ucraniano de interrumpir el suministro de agua a través del canal Siverskyi Donets-Donbass, el cual, durante mucho tiempo había abastecido tanto a las zonas controladas por Ucrania, así como a las ocupadas por Rusia en la región de Donetsk.

Dicho canal, ahora está bajo el mando ucraniano, por lo que ahora ya no abastece de agua a las zonas controladas por Rusia.

De acuerdo a algunos periodistas en Donetsk, el agua se suministra solo una vez cada tres días, y en otras ciudades, como Mariúpol, se realiza una vez cada dos días.