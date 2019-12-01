Ante escasez de agua, periodista ucraniano recomienda beber orina a los residentes de Donbass

Ante escasez de agua, periodista ucraniano recomienda beber orina a los residentes de Donbass
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Agosto de 2025 a las 22:22:11
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Moscú, Rusia, a 6 de agosto de 2025.- Dmitri Gordón, periodista ucraniano, sugirió a los residentes de Donbass, una región fronteriza entre Ucrania y Rusia, que se tomen su propia orina para sobrevivir en caso de una grave escasez de agua.

"No tienen agua. No se quejen. Todo está bien. Beban su orina desde la mañana hasta la noche. Cuando se acabe la suya, beban la de otros", expresó.

"Si quieren estar con Putin, vayan a Rusia, vivan allí. ¿Por qué se llevan el territorio consigo?", concluyó.

El grave problema de la escasez del agua de los territorios controlados por Rusia en la región ucraniana de Donetsk, se debe a que Kyiv cortó el suministro, por lo que las autoridades instalas en Moscú, se han visto en la necesidad de racionar el acceso y a considerar soluciones de desalinización.

Asimismo, Mariúpol, así como las localidades cercanas, se enfrentan a una crisis de agua, por la decisión del Gobierno ucraniano de interrumpir el suministro de agua a través del canal Siverskyi Donets-Donbass, el cual, durante mucho tiempo había abastecido tanto a las zonas controladas por Ucrania, así como a las ocupadas por Rusia en la región de Donetsk.

Dicho canal, ahora está bajo el mando ucraniano, por lo que ahora ya no abastece de agua a las zonas controladas por Rusia.

De acuerdo a algunos periodistas en Donetsk, el agua se suministra solo una vez cada tres días, y en otras ciudades, como Mariúpol, se realiza una vez cada dos días.

 

 

 

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Colectivo Nacional de No Más Presos Inocentes se manifestó en las salas penales de Ciudad Judicial en CDMX; exigen la revisión de casos de personas inocentes recluidas 
Dos sujetos roban con violencia camión con cargamento de aguacate en la autopista Siglo XXI 
Dan de baja a 25 elementos de seguridad por diversos delitos en Campeche
Desarticulan célula delictiva "Los Alfas" en Toluca, Edomex; rescatan a dos secuestrados y hallan cadáver en pozo
Más información de la categoria
Desarticulan célula delictiva "Los Alfas" en Toluca, Edomex; rescatan a dos secuestrados y hallan cadáver en pozo
¡Lo dejaron escapar! GN traiciona operativo clave contra máximo líder de Jalisco: Dos agentes murieron
Capo trae el infierno a Morelia y Tzitzio, Michoacán: Instala campos de entrenamiento y laboratorios, y está detrás de fatales asaltos, extorsión y homicidios
Desplazados de Apatzingán tienen mucho temor de retornar a sus localidades: Sandra Garibay 
Comentarios