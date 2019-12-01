Analizan Trump y Starmer la importancia de reabrir el estrecho de Ormuz

Analizan Trump y Starmer la importancia de reabrir el estrecho de Ormuz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Marzo de 2026 a las 16:09:52
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Washington, Estados Unidos, a 15 de marzo de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, sostuvieron este domingo una conversación telefónica para abordar la situación en el Estrecho de Ormuz, en medio de las tensiones que han afectado el tránsito marítimo internacional.

De acuerdo con información difundida por ABC News, ambos líderes coincidieron en la relevancia de restablecer el paso por esta ruta estratégica para garantizar la estabilidad del comercio global.

Un portavoz de la oficina del primer ministro británico señaló que durante el diálogo se evaluó el impacto de la crisis regional en el transporte marítimo y en los costos internacionales. “Los líderes analizaron la situación actual en Medio Oriente y la importancia de reabrir el estrecho de Ormuz para poner fin a las interrupciones en el transporte marítimo mundial, que están elevando los costos en todo el mundo”, indicó en un comunicado.

Asimismo, el jefe de gobierno británico expresó sus condolencias por los militares estadounidenses fallecidos durante el conflicto que hay en la región, según la fuente oficial.

El vocero agregó que ambos mandatarios acordaron mantener comunicación constante mientras continúe la crisis en Medio Oriente y sus efectos en el comercio energético y marítimo internacional.

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