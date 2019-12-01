Amnistía Internacional acusa al gobierno de Trump de usar IA para vigilar y deportar migrantes y opositores

Washington D. C., Estados Unidos, a 21 de agosto 2025.- La organización civil (ONG) Amnistía Internacional (AI), acusó a la gobierno de Donald Trump de utilizar inteligencia artificial (IA) para rastrear y vigilar a migrantes en general, pero sobre todo refugiados y solicitantes de asilo, así como a quienes se manifiesten públicamente en defensa de los derechos del pueblo palestino.

De acuerdo con la organización internacional, el utilizar dicha tecnología supone un “riesgo” para las personas que cumplan con los mencionados perfiles y, en último lugar, podría suponer incluso su deportación.

En su informe, AI detalló que el Gobierno estadounidense utiliza una herramienta IA de Babel Street, llamada Babel X, y otra de Palantir (Inmigration OS), las cuales desempeñan “un papel crucial” en la capacidad de las autoridades de identificar a personas, sus conductas, incluidas redes sociales, y sus movimientos, con más rapidez y a una escala mayor para determinar si sus visados deben ser revocados.

“La coercitiva iniciativa de ‘Capturar y revocar’, facilitada por la IA, amenaza con exacerbar las revocaciones arbitrarias e ilegales de visado, las deportaciones y las violaciones de una multitud de derechos humanos”, alertó en un comunicado Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Trabajo de Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional.