Amenaza Trump con aranceles a países que vendan armas a Irán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 09:19:54

Washington D. C., Estados Unidos, a 8 de abril 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump amenazó con imponer “inmediatamente” aranceles de un 50 por ciento a los países que vendan armas a Irán.

“El país que suministre armas militares a Irán será inmediatamente gravado con aranceles del 50 % sobre todos y cada uno de los bienes vendidos a EEUU con efecto inmediato. ¡No habrá exclusiones ni exenciones”, alegó el líder republicano en redes sociales.

Asimismo, a través de un mensaje en su cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense indicó que mantiene negociaciones con el Gobierno iraní, en el cual aseguró ha habido “un cambio de régimen muy productivo”, para reducirles aranceles y sanciones.

“Estados Unidos colaborará estrechamente con Irán, país que, según hemos constatado, ha experimentado un cambio de régimen muy productivo. No habrá enriquecimiento de uranio, y Estados Unidos, en colaboración con Irán, desenterrará y eliminará todos los restos nucleares enterrados a gran profundidad (de los bombarderos B-2)”, apuntó.

El jefe de Estado se pronunció tras su anuncio de la tregua temporal para negociar con Irán un alto al fuego definitivo, el cual, según él, “se encuentra muy avanzado”.