Alemania convoca a embajador de Rusia por sabotaje, ciberataques e interferencia electoral

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 11:47:21

Berlín, Alemania, a 12 de diciembre 2025.- El gobierno de Alemania, convocó a Sergey Netchaev, embajador de Rusia en ese país, tras las acusaciones en su contra por sabotaje, ciberataques e interferencia en las elecciones alemanas, dijo un portavoz del Ministerio de Exteriores alemán.

Berlín, acusó de igual forma a Rusia, de llevar a cabo campañas de desinformación.

“El objetivo de estos ataques cibernéticos y de desinformación rusos es claro: dividir a la sociedad, fomentar la desconfianza, provocar el rechazo y debilitar la confianza en las instituciones democráticas”, indicó el portavoz de la Cancillería, Martin Giese.

Cabe recordar que previamente, el Gobierno alemán señaló a Kremlin de implementar la guerra híbrida para desestabilizar Europa.

“Esta manipulación de la información es una de las muchas actividades de Rusia destinadas a socavar la confianza en las instituciones y procesos democráticos en Alemania", agregó Giese durante una conferencia de prensa del gobierno.