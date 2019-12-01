Alcaldesa de Los Ángeles firma orden ejecutiva en contra de ICE; les prohíbe usar propiedad pública

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 08:00:07

Los Ángeles, California, Estados Unidos, a 11 de febrero 2026.- Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, California, firmó una orden ejecutiva que prohíbe a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), hacer uso de cualquier propiedad municipal o controlada por la ciudad para sus operativos.

La directiva, denominada “Proteger a Los Ángeles”, fue elaborada con la ayuda de organizaciones comunitarias y defensores de los derechos de los inmigrantes, que han pedido a la Alcaldía reforzar las protecciones.

“Quiero ser clara: esto no es normal y nunca lo será. Es lo contrario de lo que se supone que debe hacer un gobierno federal”, declaró la edil de la megalópolis al publicar la orden.

Además, la alcaldesa Bass denunció que se ha visto que los agentes migratorios han intentado instalar sus centros de operaciones transitorios en diversas propiedades públicas y privadas.

Igualmente, la directiva instruye al Departamento de Policía de Los Ángeles a preservar toda la evidencia relacionada con las operaciones de control migratorio para que pueda ser reportada.

Cabe recordar que Los Ángeles que la primera ciudad demócrata dónde se desarrollaron operativos migratorios a gran escala, lo que desató fuertes protestas en junio pasado.