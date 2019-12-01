Alcaldesa de Los Ángeles firma orden ejecutiva en contra de ICE; les prohíbe usar propiedad pública

Alcaldesa de Los Ángeles firma orden ejecutiva en contra de ICE; les prohíbe usar propiedad pública
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 08:00:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Los Ángeles, California, Estados Unidos, a 11 de febrero 2026.- Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, California, firmó una orden ejecutiva que prohíbe a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), hacer uso de cualquier propiedad municipal o controlada por la ciudad para sus operativos.

La directiva, denominada “Proteger a Los Ángeles”, fue elaborada con la ayuda de organizaciones comunitarias y defensores de los derechos de los inmigrantes, que han pedido a la Alcaldía reforzar las protecciones.

“Quiero ser clara: esto no es normal y nunca lo será. Es lo contrario de lo que se supone que debe hacer un gobierno federal”, declaró la edil de la megalópolis al publicar la orden.

Además, la alcaldesa Bass denunció que se ha visto que los agentes migratorios han intentado instalar sus centros de operaciones transitorios en diversas propiedades públicas y privadas.

Igualmente, la directiva instruye al Departamento de Policía de Los Ángeles a preservar toda la evidencia relacionada con las operaciones de control migratorio para que pueda ser reportada.

Cabe recordar que Los Ángeles que la primera ciudad demócrata dónde se desarrollaron operativos migratorios a gran escala, lo que desató fuertes protestas en junio pasado.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Enfrentamiento entre policías y civiles en Zamora, Michoacán, deja un facineroso muerto y otro herido
Joven pierde la vida en un hospital de Zamora, Michoacán; fue baleado en Las Higueras
Trágico accidente en Paseo de la República, cobró la vida de papá e hijo en Querétaro
Se han reducido 56% los delitos de alto impacto en la entidad con el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”: Carlos Torres Piña
Más información de la categoria
Enfrentamiento entre policías y civiles en Zamora, Michoacán, deja un facineroso muerto y otro herido
Sheinbaum descarta que Trump busque salir del T-MEC
Cae en Oaxaca hombre acusado de violar a su hija durante una década; estuvo prófugo 3 años
Tragedia en Monterrey: adulto mayor muere atrapado en su habitación durante un incendio
Comentarios