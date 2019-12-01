Al menos dos menores pierden la vida en tiroteo en escuela de Brasil

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 12:17:03
Sobral, Brasil, a 25 de septiembre 2025.- Al menos dos niños perdieron la vida y tres más resultaron heridos en un ataque armado a una escuela en el municipio de Sobral, en el estado de Ceará, al noroeste de Brasil, de acuerdo con reportes preliminares de fuentes oficiales.

Se dio a conocer que el tiroteo se perpetró en la escuela Estatal Luiz Felipe, ubicada en el barrio Campo dos Velhos, durante el tiempo de receso.

"Los sospechosos dispararon desde la acera de la escuela, alcanzando a las víctimas en el estacionamiento", señala el comunicado enviado a EFE por la Secretaría de Seguridad Pública de Ceará.

Según la nota de prensa, una cantidad de droga, una balanza de precisión y un paquete fueron incautados a una de las víctimas, que era un adolescente.

Por su parte, el gobernador del estado, Elmano de Freitas, lamentó los hechos y los calificó de "gravísimos e intolerables" en un mensaje publicado en las redes sociales.

