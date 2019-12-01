Al menos 340 niños ha muerto durante conflicto en Medio Oriente: Unicef

Al menos 340 niños ha muerto durante conflicto en Medio Oriente: Unicef
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 07:58:53
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Nueva York, Estados Unidos, a 31 de marzo 2026.- Al menos 340 niños y adolescentes han perdido la vida durante el conflicto en Medio Oriente, el cual empezó hace poco más de un mes, según un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Asimismo, el organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció el “impacto devastador” de la guerra en la infancia de la región.

Según la investigación, en Irán han muerto al menos 216 niños y otros mil 767 han resultado heridos.

Además, 124 niños murieron y 413 han resultado heridos en Líbano; en Israel, cuatro menores han muerto 862 han resultado heridos. Mientras tanto, en Kuwait falleció un niño y cuatro resultaron con lesiones.

Igualmente, cuatro niños han resultado heridos en Bahréin y un niño sufrió en Jordania.

“Los niños y niñas de la región están siendo expuestos a una violencia atroz, mientras que los propios sistemas y servicios destinados a protegerlos están siendo atacados”, afirmó la directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell, citada en un comunicado.

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