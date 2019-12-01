Al menos 3 migrantes perdieron la vida al intentar cruzar a EEUU por la frontera de Texas, en 2025

El Paso, Texas, Estados Unidos, a 26 de agosto 2025.- Al menos tres migrantes adultos perdieron la vida mientras intentaban cruzar a Estados Unidos por la zona fronteriza de Texas en lo que va del año, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), también conocida como Patrulla Fronteriza.

Según lo reportado, en un caso, una mujer ecuatoriana fue avistada por las autoridades y al darse cuenta intentó huir hacia una autopista fronteriza, donde fue atropellada por dos vehículos, por lo que perdió la vida en el lugar.

Además, el pasado 27 de junio, cerca de la Estación de Río Grande, efectivos de la CBP intentaron detener a una camioneta que se adentró en el río al tratar de huir hacia México; sin embargo, la unidad fue arrastrada por las aguas y el conductor intentó cruzar el río a nado, pero se hundió. Su cuerpo fue encontrado horas más tarde por un grupo de pescadores.

Por otra parte, el 15 de junio del presente año, tres migrantes fueron encontrados mientras intentaban escalar la valla fronteriza internacional en El Paso; no obstante, al entrar al Canal Americano requirieron asistencia de rescate acuático de los bomberos.

En ese momento, dos de los extranjeros fueron rescatados del canal, pero un tercero, un hombre originario de Guatemala, fue llevado por las aguas y su cuerpo fue recuperado momentos después, según indicó la Patrulla Fronteriza.

