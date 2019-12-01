Air Canada suspende 6 rutas por aumento del combustible para aviones derivado del conflicto en Irán

Air Canada suspende 6 rutas por aumento del combustible para aviones derivado del conflicto en Irán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Abril de 2026 a las 11:17:24
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Toronto, Canadá, a 18 de abril 2026.- La aerolínea Air Canada anunció la suspensión de seis rutas, entre ellas la Montreal-Guadalajara, que entraría en vigor en los próximos meses, por el aumento de los precios del combustible aeronáutico.

Cabe señalar que la mayoría son vuelos internacionales como Toronto-JFK (Nueva York), Toronto-Salt Lake City (Utah) y Montreal-JFK así como los trayectos nacionales Vancouver-Fort McMurray y Toronto-Yellowknife.

A través de un comunicado, la empresa de transporte aéreo indicó que “los precios del combustible aeronáutico se han duplicado desde el inicio del conflicto en Irán, lo que afecta algunas de las rutas menos rentables y a vuelos que ahora no son factibles económicamente”.

No obstante, en el boletín de prensa la aerolínea informó que las rutas hacia el aeropuerto JFK en Nueva York, serán reanudadas, en principio, en octubre de este año, mientras que se planea recuperar el vuelo a Salt Lake City en 2027.

Cabe señalar que los vuelos suspendidos representan alrededor del 1 por ciento de la capacidad de transporte de la compañía.

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