Agradece el gobierno de Cuba el envío de ayuda humanitaria de México

La Habana, Cuba, a 8 de febrero de 2026.- El gobierno de Cuba expresó su agradecimiento por el envío de ayuda humanitaria que México realizó este domingo a través de dos buques de la Secretaría de Marina Armada de México (Marina), los cuales transportan más de 814 toneladas de alimentos y suministros. El apoyo llega en medio de la crisis que enfrenta la isla tras el reciente bloqueo de hidrocarburos impuesto por Estados Unidos.

A través de redes sociales, el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, reconoció la solidaridad del gobierno mexicano, de su población y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al destacar que el respaldo contribuirá a reducir los efectos de la “guerra económica” que afecta al país caribeño.

“Nuestro sincero y profundo agradecimiento al Gobierno de México, a su pueblo y a su Presidenta por la ayuda material que se envía al pueblo cubano. Esta ayuda contribuirá a paliar las consecuencias de la cruel guerra económica contra Cuba”, escribió el diplomático.

De acuerdo con la información oficial, las embarcaciones partieron del puerto de Veracruz con alimentos de primera necesidad y artículos de higiene, y se estima que lleguen a territorio cubano en un plazo de cuatro días, como parte del compromiso de México con la cooperación internacional y el apoyo a comunidades en situación vulnerable.