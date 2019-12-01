Agradece Donald Trump a Alemania el apoyo durante los ataques contra Irán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 22:55:39
Washington, Estados Unidos, a 3 de marzo de 2026.- La cooperación militar y política entre Estados Unidos y Alemania quedó de manifiesto este martes durante el encuentro que sostuvieron en la Casa Blanca el presidente estadounidense, Donald Trump, y el canciller alemán, Friedrich Merz, en medio del conflicto que involucra a Washington, Israel e Irán.

Desde el Despacho Oval, Trump reconoció el respaldo del gobierno alemán en el contexto de la ofensiva contra Irán, al señalar que Berlín ha facilitado el acceso de fuerzas estadounidenses a determinadas bases. El mandatario subrayó esta colaboración y la contrastó con la postura asumida por otros países europeos, como Reino Unido y España.

Por su parte, Merz expresó que tanto Alemania como Estados Unidos comparten el objetivo de poner fin al actual régimen iraní y manifestó el interés de su gobierno en que el conflicto concluya lo antes posible.

El canciller alemán reconoció que la estrategia implica riesgos y señaló que, de prolongarse o intensificarse las acciones bélicas, también habría consecuencias que asumir. “Este plan no está exento de riesgos”, declaró tras la reunión.

Durante el encuentro, Trump destacó la solidez de la relación bilateral y elogió personalmente a Merz, a quien describió como un "excelente líder", reafirmando así el momento de cercanía política entre Washington y Berlín en un escenario internacional marcado por la tensión.

