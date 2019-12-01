Agentes de ICE balean a conductor migrante en California

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 09:47:41

Patterson, California, Estados Unidos, a 10 de abril 2026.- Un conductor identificado como Carlos Iván Mendoza Hernández, fue baleado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), mientras se encontraba en su automóvil en el cual fue interceptado sobre una carretera en California, según informó su abogado Patrick Kolasinski.

De acuerdo con las declaraciones del litigante, su cliente fue atacado a balazos y herido cerca de la Interestatal 5 en la ciudad de Patterson, a unos 144 kilómetros (90 millas) al sur de Sacramento, capital del estado.

Sobre lo sucedido, el jefe interino de la agencia federal, Todd Lyons, dijo que los oficiales migratorios “efectuaron los disparos defensivos” después de que Mendoza Hernández supuestamente intentara atropellar a uno de ellos cuando intentaba huir.

Asimismo, afirmó que el inmigrante es un miembro de la pandilla Calle 18 buscado en El Salvador en relación con un asesinato.

En ese sentido, en conferencia de prensa, la defensa del afectado aseguró que el civil huyó porque temió por su vida.

“Fue muy claro en este punto: que retrocedió (su vehículo) porque intentaba huir, dado que le estaban disparando”, dijo el abogado, quien comentó que Mendoza Hernández se dirigía a su trabajo.

Además, negó que su cliente fuera miembro de alguna pandilla y mostró documentos que lo habían absuelto de una acusación que enfrentó en El Salvador, según información de The Modesto Focus.