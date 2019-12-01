Afirma Venezuela que hay 66 niños privados de su libertad en Estados Unidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 17:15:11
Caracas, Venezuela, a 19 de agosto de 2025.- El gobierno de Venezuela, dio a conocer que hay 66 niños que el gobierno de Estados Unidos mantienen secuestrados, después de que fueron separados de sus padres durante su proceso de deportación a Venezuela.

Por ello, pidieron que los menores sean devueltos mediantes las autoridades venezolanas, para que puedan regresar a su país y estén nuevamente con su familia.

"Tenemos 66 niños secuestrados en Estados Unidos, es una cifra que cada día sube, es algo muy preocupante", expresó Camilla Fabri, presidenta del plan gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria del presidente Nicolás Maduro, para el retorno voluntario de migrantes.

Durante el anuncio que se hizo en una rueda de prensa, Fabri estuvo acompañada de un grupo de el Movimiento de Madres Heroínas, donde también leyeron una carta que está dirigida a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.

En el escrito, le piden que interceda por los menores, para que puedan regresar pronto con sus familiares.

 “Los vamos a traer de vuelta a todos los 66 niños", aseveró.

 

 

