Afirma EU que agente migratorio que quitó la vida a una mujer en Minneapolis tiene "inmunidad absoluta"

Washington, Estados Unidos, a 8 de enero de 2026.- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó que el agente migratorio que disparó y causó la muerte de una mujer durante un operativo en Minneapolis, Minnesota, cuenta con “inmunidad absoluta”, al tratarse de una intervención federal. Además, sostuvo que la víctima actuó de manera peligrosa y la calificó como una activista influenciada por la “ideología de izquierda”, al asegurar que intentó arremeter contra el oficial con su vehículo.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Vance explicó: “Se trata de un agente federal de las fuerzas del orden que participa en una operación policial federal. Es un asunto federal. Ese individuo está protegido por inmunidad absoluta. Estaba cumpliendo con su deber”.

El funcionario también arremetió contra el gobernador de Minnesota y exaspirante demócrata a la Vicepresidencia, Tim Walz, a quien acusó de hostigar al agente y de “hacerle la vida imposible” por haber cumplido con la labor que se le asignó.

Asimismo, señaló a diversos medios de comunicación por, según él, presentar una versión distorsionada del caso. “Nunca he visto un caso tan mal representado y tan mal informado”, declaró, en línea con las críticas previas del Gobierno federal hacia la prensa.

Vance recordó que el mismo agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) había resultado gravemente herido meses atrás, cuando fue arrastrado por un automóvil durante otro incidente, lo que le ocasionó 33 puntos de sutura en una pierna. “¿Creen que quizá esté especialmente sensible ante la posibilidad de que alguien intente atropellarlo con un coche?”, cuestionó.

El vicepresidente reiteró además las declaraciones del presidente Donald Trump sobre la víctima, una ciudadana estadounidense de 37 años identificada como Renee Good, a quien el mandatario describió como una “agitadora profesional”.

Desde el gabinete republicano, figuras como la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusaron a Good de incurrir en “terrorismo interno”, al afirmar que pretendía embestir a los agentes con su automóvil. No obstante, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, rechazó esa versión y aseguró que el uso de la fuerza fue injustificado.

“Tenemos el caso de una mujer que dirigió su coche hacia un agente de policía y pisó el acelerador. Nadie lo discute. Puedo considerar que su muerte es una tragedia y, al mismo tiempo, reconocer que es una tragedia provocada por ella misma”, declaró Vance, pese a que las autoridades aún mantienen abierta la investigación sobre lo ocurrido.

Renee Good perdió la vida tras recibir disparos de un agente del ICE mientras maniobraba su vehículo durante una redada migratoria, realizada como parte de la ofensiva ordenada por el presidente Trump en ese estado del medio oeste de Estados Unidos.